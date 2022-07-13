Очевидцы опубликовали фотографии с места серьезного ДТП на федеральной трассе в Карелии (ФОТО)

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Карелии.

Об этом сообщили подписчики группы «Лахденпохья навсегда» Вконтакте, оказавшиеся на месте происшествия.

По их словам, авария произошла на кануне в середине дня недалеко от поселка Элисенваара. В ДТП попали кроссовер и легковой автомобиль. На месте работала «скорая помощь».

«Женщине в белой машине зажало ноги», - написал один из очевидцев.

По словам других водителей, на том участке, где произошло ДТП, извилистая дорога.

«Вот куда торопятся?! Видят же, что крутой поворот впереди (если судить по фото) для таких как они уже дорогу максимально ровную сделали, ну куда мчать именно в поворот?», - возмущенно заметила одная из подписчиц.