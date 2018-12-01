Один человек погиб, двое ранены при столкновении автомобилей в Карелии

ДТП с жертвами и ранеными произошло в Питкярантском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу в 17.30 на федеральной автодороге "Сортавала" в Питкярантском районе 65-летний водитель Ford не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Газель".

Водитель Ford погиб, 57-летний водитель и 66-летний пассажир "Газели" травмированы. По факту ДТП проводится проверка.