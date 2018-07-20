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Новости. Культура
19:10, 20 Июля 2018

Одна некрасивая, у другой – омерзительный голос: Земфира "прошлась" по молодым певицам

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Земфира раскритиковала творчество и внешний вид 18-летней певицы Гречки, досталось от звезды и другой молодой исполнительнице – Монеточке.

Как отмечает Cosmo, молодые российские певицы Монеточка (Елизавета Гырдымова) и Гречка (Анастасия Иванова) набирают популярность. Они начинали с песен в социальной сети "ВКонтакте", а теперь выступают на центральном телевидении, поют на "Кинотавре" и выпускают альбомы. Кстати, Гречка в апреле приезжала в Петрозаводск.

Девушки начинали музыкальную карьеру независимо друг от друга, но постепенно подружились. Поклонники сравнивают их отношения с дружбой Земфиры и Ренаты Литвиновой, но сами исполнительницы против такого сравнения. 18 июля YouTube-канал "Вписка" взял интервью у Монеточки. В нем она сказала, что не стоит сравнивать Гречку и Земфиру.


фото: Монеточка/people.onliner.by/Влад Борисевич

"Мне вот кажется, что Настя (Гречка) покруче будет. Земфира очень сложный, закрытый и непонятный человек", - отметила Монеточка.


Гречка

После этого Земфира высказала свое мнение о молодых коллегах.

"Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты  не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим", - написала Земфира в "ВКонтакте".

Слова певицы вызвали осуждение у ее подписчиков. Многим особенно не понравилось, что Земфира дала публичную оценку внешности человека.

К слову, сама Гречка спокойно отреагировала на критику со стороны Земфиры.

"Я очень люблю ее творчество и уважаю как человека", - сказала она в своем Инстаграме.

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Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-20 19:27:48
Работать некому - все звезды. Но если вот так признаться, то из всех их троих только гречка вдувабельна.
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