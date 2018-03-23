Певица Гречка, которая накануне засветилась в программе Ивана Урганта, выступит в Петрозаводске

В карельской столице 14 апреля состоится концерт 18-летней певицы из Кингисеппа Насти Ивановой, выступающей под псевдонимом "Гречка".

Информация о концерте появилась на сайте билетного оператора kassir.ru.

Гречку называют главной сенсацией российской андеграундной сцены и первым большим открытием 2018 года.

"Она ворвалась на российскую сцену прямиком из захолустного городка Кингисепп, что в Ленинградской области, - говорится в анонсе мероприятия. - Гречка переехала в Петербург и поступила в колледж, где учится на сантехника; в свободное время она тусуется на Лиговском проспекте и иногда даже поёт свои песни на улице, в том числе и у Московского вокзала, как настоящий уличный музыкант. Но самое главное в Гречке – это её песни. Тут нет ничего фейкового или надуманного, треки основаны на реальных историях друзей Насти в родном городе: тут и нервная подростковая дрожь, конфликты с мамой, первая любовь и первая боль, предательство, первые серьезные проблемы с законом, алкоголем, наркотиками. Петрозаводску повезло, что перед долгим туром по России Гречка посетит наш город!".

Концерт состоится в клубе "Культура". Стоимость билетов – 400 рублей.

Отметим, что накануне состоялся теледебют Гречки. Она спела в шоу "Вечерний Ургант".