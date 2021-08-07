Одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии за сутки

Пандемия коронавируса унесла жизнь еще одного жителя Карелии.

По официальным данным Минздрава на восьмое августа, в Карелии от коронавируса зарегистрирована одна смерть. Общее число жертв пандемии достигло 741 человека. Об этом сообщается в таблице на странице министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

Всего за сутки инфицированы 175 человек (все не были привиты). Из них заболевших — 173, средней тяжести — 37, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки от коронавируса выздоровели 178 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 57313 человек в Карелии. Выздоровели за все время 53687 человек.