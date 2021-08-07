Одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии за сутки

В Карелии пандемия коронавируса унесла еще одну жизнь пациента.

В Карелии за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от COVID-19. Об этом сообщается в таблице, приведенной на странице в соцсети главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

Общее число жертв пандемии в Карелии достигло 743 человек, согласно официальным данным.

За сутки выявлено 164 инфицированных пациента, 162 из которых не были привиты. Из них заболевших — 161, средней тяжести — 34, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки 184 человека выздоровели после ковида.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 57650 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели всего 54046 человек.