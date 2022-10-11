«Одному можно пряник, а другому нельзя»: бизнес в Карелии хочет справедливости

С 1 января 2023 года вступят в силу изменения в законодательстве Карелии о налоговых льготах для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Нововведения связаны, в том числе, со снижением ставки налога по упрощенной системе налогообложения.

Эта вызывало неоднозначную реакцию среди предпринимателей. Многим не нравится, что их делят на тех, кто может пользоваться минимальными ставками, и тех, кто такой возможности лишены. Об этом говорится в обращении карельского отделения российского объединения предпринимателей «Опора России» в адрес председателя комитета по экономической и промышленной политике парламент Карелии Леонида Лиминчука.

«Почему этому можно пряник, а этому нельзя? Почему бы не сделать всю эту меры поддержки — снижение налогооблагаемой базы — для всех групп предприятий по ОКВЭД (общероссийскому классификатору видов экономической деятельности — прим.ред.)? Это было бы на наш взгляд более правильным, справедливым, чем давать преференции как сейчас: этим даем, этим не даем. Те, кто получил преференции — это здорово, но остальные то предприниматели где?», — пояснил председатель отделения Андрей Фицев.

Подробнее об этой проблеме читайте в статье «Столицы на Онего».