Офицеров и сержантов запаса подготовят в университете Петрозаводска

Военный учебный центр при ПетрГУ принимает заявления от студентов, желающих пройти военную подготовку.

Как сообщается в паблике вуза, с этого года центр готовит офицеров и сержантов запаса.

В программе предметы военно-технической, тактической и тактико-специальной и общевоенной подготовки. Учебный центр располагает современной учебной полевой базой, где студенты получают практические навыки стрельбы, управления подразделениями, вооружением и военной техникой.

Военная подготовка студентов проводится в добровольном порядке в процессе обучения по основным образовательным программам. Срок обучения – от 2 лет.

Студенты, желающие пройти военную подготовку, отбираются на конкурсной основе. Документы можно подавать по электронной почте voen@petrsu.ru и лично по адресу ул.Ломоносова, 65, 3 этаж.

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