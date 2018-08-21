Официальная безработица в Карелии сократилась на 12,3%

По теме
Загрузка...
Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в первом полугодии снизилась на 817 человек или на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
На каждые 10 вакантных мест на конец июня 2018 года претендовало 15 человек не занятый трудовой деятельностью. Это меньше, чем годом ранее, когда конкуренция на рынке труда составлял 16 человек на каждые 10 рабочих мест.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
Аналитика
Сегодня 09:33
Капитал
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Сегодня 09:17
16.08.2018 14:41
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
Чтиво
Сегодня 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии