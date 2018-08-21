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Новости. Общество
09:20, 21 Августа 2018

Официальная безработица в Карелии сократилась на 12,3%

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Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии в первом полугодии снизилась на 817 человек или на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

На каждые 10 вакантных мест на конец июня 2018 года претендовало 15 человек не занятый трудовой деятельностью. Это меньше, чем годом ранее, когда конкуренция на рынке труда составлял 16 человек на каждые 10 рабочих мест.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

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User
2018-08-21 09:42:36
Часть безработных, таки, померла с голоду что ли?
Серж
2018-08-21 09:33:45
Что за чушь вылетает из статистической богодельни каждый день , дали им команду что ли побольше позитива выдавать . Так не все же дураки чтобы это проглатывать .
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