Официальная статистика показала, какие отрасли повлияли на сокращение промышленности Карелии

Сокращение промышленного производства в Карелии в первом квартале 2022 года произошло, в том числе, из-за снижения объемов выпуска лесоматериалов, бумаги, пищевой продукции и ряда других товаров.

Это следует из отчета Карелиястата об итогах социально-экономического развития республики за январь–март 2022 года.

Общий спад промышленности составил 1,8%, в том числе, в обрабатывающих производствах — на 2,2%.

Согласно официальной статистике, сократились объёмы производства лесоматериалов, топливных гранул и щепы, целлюлозы, бумаги и картона. Снизилось производства блоков и прочих сборных строительных изделий для зданий и сооружений из цемента, сократился выпуск конструкций из чёрных металлов.

В пищевой промышленности уменьшился выпуск мяса, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, переработанной и консервированной рыбы, сыров, хлебобулочных изделий.

Кроме обрабатывающих производств на снижение индекса промышленности повлияли показатели в ЖКХ и энергетике, которые тоже снизились в первом квартале.

Выросла только добыча полезных ископаемых.