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Официальная статистика показала рост доходов бюджета Карелии

Новости. Экономика
09:26, 27 Апреля 2020
фото: сайт партии "Единая Россия"
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Доходы бюджета Карелии за январь-март 2020 года составили 10,8 млрд рублей, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует их данных Минфина об исполнении бюджета за отчетный период.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основную долю составил налог на доходы физических лиц - 36,2 %, налоги на товары (работы, услуги) – 18,8 %, налог на прибыль организаций – 10%.

Все изменится, когда станут известны итоги исполнения бюджета за апрель - с этого месяца начались ограничительные меры в работе предприятий, вызванные пандемией коронавируса.

Подробнее о прогнозах властей республики читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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