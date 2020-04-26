Официальная статистика показала рост доходов бюджета Карелии

Доходы бюджета Карелии за январь-март 2020 года составили 10,8 млрд рублей, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует их данных Минфина об исполнении бюджета за отчетный период.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основную долю составил налог на доходы физических лиц - 36,2 %, налоги на товары (работы, услуги) – 18,8 %, налог на прибыль организаций – 10%. Все изменится, когда станут известны итоги исполнения бюджета за апрель - с этого месяца начались ограничительные меры в работе предприятий, вызванные пандемией коронавируса. Подробнее о прогнозах властей республики читайте в интернет-газете "Вести Карелии"