Официальная статистика показала ускорение роста промышленности Карелии

Промышленное производство в Карелии в январе-августе 2020 года выросло на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это выше показателя июльской статистики, когда был зафиксирован рост на 21,8%.

Новые данные опубликовал Карелиястат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства, окатышей и целлюлозы, смесей асфальтобетонных дорожных, лесоматериалов и других видов продукции. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".