Оформление пенсий и оказание госуслуг организуют в отделениях банков

Россияне смогут оформить пенсию в уполномоченных банках, такие поправки будут внесены в законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал "Россия 24".

"Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках", — сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".