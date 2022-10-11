Огонь охватил хозпостройку в районе Карелии (ФОТО)

В Пряжинском районе пожарные потушили горящую постройку и предотвратили распространение огня на соседние здания.

Утром 10 октября в деревне Чуралахта Пряжинского района произошел пожар. Во дворе частного жилого дома на Цветочной улице загорелась хозяйственная постройка. Огонь угрожал соседним зданиям. Об этом информирует Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

К месту пожара выехали пожарные из поселка Эссойла.

«На момент прибытия пожарных деревянная постройка была практически полностью охвачена огнем. Тушили ее, добирая воду из ближайшего водоисточника — Сямозера. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Распространения огня на соседние здания, в том числе на жилой дом, допущено не было», — говорится в сообщении Госкомитета.

Ранее сообщалось, что ребенка в маске спасли из огня в поселке на севере Карелии.