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Новости. Общество
21:05, 24 Мая 2018

Ограничения в отношении товаров из США вступят в силу в ближайшие месяцы

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Российские ограничения в отношении товаров из США могут вступить в силу в ближайшие месяцы, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.

Он напомнил, что согласно процедуре ВТО, в течение месяца после уведомления о намерении ввести ограничения РФ должна направить в ВТО сообщение о том, на какие товары из США будут отменены уступки (то есть, по сути, повышены пошлины), сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, Россия 21 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

"Сейчас у нас межведомственная проработка. Наши ответы должны быть в рамках ВТО, мы действуем в рамках сроков, предусмотренных регламентом. В течение месяца нужно направить наши предложения в ВТО", - сказал замминистра, пояснив, что речь идет об отмене уступок, которые взяла на себя Россия как член ВТО, в размере ущерба от действий США.

Комментируя вопрос, когда эти ограничения могут вступить в силу, Груздев сказа, что это "не длительный процесс, то есть речь идет о ближайших месяцах".

"Что вызывает у меня уверенность в правильности наших действий, это то, что все больше стран используют этот механизм изъятий и подают голос, что они не согласны с такой политикой США", - добавил замминистра, отказавшись говорить на какие товары из США могут быть отменены уступки.

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