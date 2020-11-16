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Ограничительные меры против коронавируса "пока еще минимальные", считает глава Карелии

Новости. Общество
09:32, 17 Ноября 2020
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что новые ограничения для профилактики коронавируса, введенные в последние дни в республики, минимально повлияли на обычный образ жизни населения.

Об этом он заявил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы считаем, что эти меры пока еще минимальные с точки зрения влияния на нашу жизнь. Мы где-то пытаемся найти консенсус между комфортностью жизни и необходимостью противостоять инфекции. В первую очередь, конечно, это меры по изоляции граждан старше 65 лет. Мы вернулись в целом к тем мерам, которые были у нас весной", - сказал губернатор.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-11-17 10:29:12
Страшно представить, что же тогда будет, когда маразм достигнет апогея!
Горожанин
2020-11-17 10:09:08
Граждане 65+ давно сидят по домам и на распространение инфекции никак не влияют! Давайте уж наконенц бороться с пандемией, а не со стариками!
David
2020-11-17 10:28:52
Горожанин, Ну это так приятно и легко теранить беззащитных !
театральный критик
2020-11-17 10:00:00
Заставим соблюдать. Мы здесь власть
David
2020-11-17 09:47:56
Это угроза? Издевательство продолжится?
Гость
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