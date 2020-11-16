Ограничительные меры против коронавируса "пока еще минимальные", считает глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что новые ограничения для профилактики коронавируса, введенные в последние дни в республики, минимально повлияли на обычный образ жизни населения.

Об этом он заявил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы считаем, что эти меры пока еще минимальные с точки зрения влияния на нашу жизнь. Мы где-то пытаемся найти консенсус между комфортностью жизни и необходимостью противостоять инфекции. В первую очередь, конечно, это меры по изоляции граждан старше 65 лет. Мы вернулись в целом к тем мерам, которые были у нас весной", - сказал губернатор.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".