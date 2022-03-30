Ограждения, защищающие газоны в Петрозаводске от пешеходов, будут демонтированы

Власти Петрозаводска решили отказаться от двойного ограждения газонов вдоль автодорог и заменят его решетками вокруг деревьев.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» заместитель главы города Юлия Мизинкова.

По ее словам, сейчас вдоль автодорог в центре города установлены ограждения газонов как со стороны проезжей части, так и со стороны тротуаров. В этом году эти ограждения будут демонтированы и заменены на новые, но их установят лишь вдоль проезжей части, а проход к газонам с обратной стороны останется открытым.

«Для того, чтобы исключить повреждение корневых систем новых посадок, будут предусмотрены газонные решетки для ограждения каждого дерева индивидуально. То есть это будет не ограждение газона как такового, а ограждение деревьев для того, чтобы их защитить», — пояснила Мизинкова.