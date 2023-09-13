Охлопков поблагодарил руководство костомукшской больницы за креативный подход

Глава Минздрава Карелии поделился в личном профиле видеороликом.
В личном профиле 14 сентября Михаил Охлопков опубликовал видео о ходе ремонта хирургического отделения стационара Межрайонной больницы № 1 в Костомукше.
Глава Минздрава Карелии напомнил, что работы проводились по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
«Благодарю руководство больницы за такой креативный подход», — написал Михаил Охлопков.
Напомним, ранее министр здравоохранения рассказал о паллиативной медпомощи пациентам.
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