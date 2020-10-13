Охотники убили волка, который гулял по поселку в Карелии (ВИДЕО)

Жители поселка Надвоицы Сегежского района Карелии запечатлели на видео, как волк гуляет под окнами жилых домов.

В паблике "Надвоицы online", появилось видео, на котором местные жители запечатлели волка, гулявшего между машин под окнами домов.

"По поселку ходят волки, кто-то что-то собирается с этим делать или ждут, пока они начнут на людей выходить?" – написали в комментарии к видео обеспокоенные местные жители.

В Минприроды Карелии "Столице на Онего" рассказали, что в минувший вторник, 13 октября, охотники ликвидировали волка, державшего в страхе жителей поселка Надвоицы.