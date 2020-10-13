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Охотники убили волка, который гулял по поселку в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:42, 14 Октября 2020
фото: © Надвоицы online
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Жители поселка Надвоицы Сегежского района Карелии запечатлели на видео, как волк гуляет под окнами жилых домов.

В паблике "Надвоицы online", появилось видео, на котором местные жители запечатлели волка, гулявшего между машин под окнами домов.

"По поселку ходят волки, кто-то что-то собирается с этим делать или ждут, пока они начнут на людей выходить?" – написали в комментарии к видео обеспокоенные местные жители.

В Минприроды Карелии "Столице на Онего" рассказали, что в минувший вторник, 13 октября, охотники ликвидировали волка, державшего в страхе жителей поселка Надвоицы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-14 10:58:24
Возможное продолжение. Потом они напились и перебили друг друга. Бывает и такое.
Гость
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