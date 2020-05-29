890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину (ВИДЕО) 7
29.05.2020 19:02
Прокуратура санкционировала арест имущества завода "Карелия ДСП"
29.05.2020 19:26
Медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус 6
Сегодня 08:48
Хотите побывать в новой трехкомнатной квартире в ЖК "Свиристель"? – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)
29.05.2020 18:59
Интернет-магазин УФСИН начал принимать заказы для заключенных Карелии
29.05.2020 17:40

Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам

Новости. Общество
12:35, 30 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
Загрузка...

Новая редакция правил охоты вызывает споры у специалистов.

В ближайшее время в России изменятся правила охоты. Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило документ и провело его общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас чиновники проводят анализ поступивших до 18 мая предложений, чтобы окончательно сформировать свод правил охоты. Но у многих специалистов и, прежде всего, самих охотников, новая редакция правил вызывает немало вопросов.

Так, карельский охотник со стажем Александр Чудинов уверен, что нововведения развяжут руки браконьерам.

"Я считаю, что нужно не только стрелять, но и оберегать животных. Считаю, что нельзя разрешать охоту с транспортных средств, нельзя использовать световые устройства, приборы ночного видения, звуковое оборудование. Кто умеет и хочет охотиться, его никак не ущемляют существующие запреты. А по новым правилам выехал охотник на машине с заряженным ружьем (из чехла достать оружие можно очень быстро) и прямо у дороги зверя подстрелил. Зачем сутками по лесу ходить, манить? Сел на снегоход, встал на след лося, три километра прогнал его со скоростью 50-60 км и расстрелял в упор загнанное животное. Кому нужна такая охота? Я считаю, что это делается для того, чтобы облегчить жизнь непрофессиональным охотникам, чтобы у них было меньше затрат на сам процесс охоты. Не вижу необходимости менять под таких людей существующие правила", – сказал 58-тилетний охотник Александр Чудинов.

Подробнее о новых правилах охоты читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-30 13:55:44
Понятно. Этому охотничку Чудинову нравится убивать зверей не спеша, с удовольствием, долго растягивая и смакуя процесс. Небось в детстве лапки кузнечикам отрывал, а теперь у него есть ружье.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»