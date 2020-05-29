Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам

Новая редакция правил охоты вызывает споры у специалистов.

В ближайшее время в России изменятся правила охоты. Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило документ и провело его общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас чиновники проводят анализ поступивших до 18 мая предложений, чтобы окончательно сформировать свод правил охоты. Но у многих специалистов и, прежде всего, самих охотников, новая редакция правил вызывает немало вопросов.

Так, карельский охотник со стажем Александр Чудинов уверен, что нововведения развяжут руки браконьерам.

"Я считаю, что нужно не только стрелять, но и оберегать животных. Считаю, что нельзя разрешать охоту с транспортных средств, нельзя использовать световые устройства, приборы ночного видения, звуковое оборудование. Кто умеет и хочет охотиться, его никак не ущемляют существующие запреты. А по новым правилам выехал охотник на машине с заряженным ружьем (из чехла достать оружие можно очень быстро) и прямо у дороги зверя подстрелил. Зачем сутками по лесу ходить, манить? Сел на снегоход, встал на след лося, три километра прогнал его со скоростью 50-60 км и расстрелял в упор загнанное животное. Кому нужна такая охота? Я считаю, что это делается для того, чтобы облегчить жизнь непрофессиональным охотникам, чтобы у них было меньше затрат на сам процесс охоты. Не вижу необходимости менять под таких людей существующие правила", – сказал 58-тилетний охотник Александр Чудинов.

Подробнее о новых правилах охоты читайте здесь.