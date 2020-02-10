Охранник, жестоко избивший ребенка в Петрозаводске, лишился удостоверения

Об этом на брифинге 10 февраля сообщил Олег Милашевский, начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Карелии.
Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила что 7 августа в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник.
Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу и за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия.
Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои.
"Со слов ребенка, когда продавцы ушли на кассы, один из охранников позвал его в туалет, где нет камер, чтобы поговорить. И начал душить одной рукой за горло, чтобы ребенок не мог кричать, второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот", – сообщила мама ребенка.
Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело. В деле появился второй несовершеннолетний потерпевший.
По информации Олега Милашевского, после обращения об избиении ребенка ЧОП проверили. Был зафиксирован факт превышения полномочий одного из охранников. Но в действиях самого охранного предприятия нарушений не выявлено.
"В настоящее время удостоверение у охранника изъято. После решения суда, если подтвердится факт преступления, удостоверение будет аннулировано", – сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы.
Охранник сможет вновь получить удостоверение в случае, если будет погашена судимость.
Согласно статистике за 2019 год в Карелии, в отношении частных охранников было составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, в отношении должностных лиц – 9, юридических лиц – 16.
Охранной организации "Б.П.Л." отказали в продлении лицензии на частную охранную деятельность, а 000 ЧОО "Викинг" отказали в переоформлении лицензии.
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