Охранник, жестоко избивший ребенка в Петрозаводске, лишился удостоверения

Об этом на брифинге 10 февраля сообщил Олег Милашевский, начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Карелии.

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила что 7 августа в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник.

Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу и за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия.

Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои.

"Со слов ребенка, когда продавцы ушли на кассы, один из охранников позвал его в туалет, где нет камер, чтобы поговорить. И начал душить одной рукой за горло, чтобы ребенок не мог кричать, второй бил по голове и нанес несколько ударов в живот", – сообщила мама ребенка.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело. В деле появился второй несовершеннолетний потерпевший.

По информации Олега Милашевского, после обращения об избиении ребенка ЧОП проверили. Был зафиксирован факт превышения полномочий одного из охранников. Но в действиях самого охранного предприятия нарушений не выявлено.

"В настоящее время удостоверение у охранника изъято. После решения суда, если подтвердится факт преступления, удостоверение будет аннулировано", – сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы.

Охранник сможет вновь получить удостоверение в случае, если будет погашена судимость.

Согласно статистике за 2019 год в Карелии, в отношении частных охранников было составлено 36 протоколов об административных правонарушениях, в отношении должностных лиц – 9, юридических лиц – 16.

Охранной организации "Б.П.Л." отказали в продлении лицензии на частную охранную деятельность, а 000 ЧОО "Викинг" отказали в переоформлении лицензии.