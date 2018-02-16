17:20, 16 Февраля 2018
Охранники торгового центра Петрозаводска вызвали полицию, когда их стали оскорблять пьяные посетители
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Охранники пресекли агрессивное поведение двух пьяных посетителей торгового центра, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувший четверг 15 февраля сработала сигнализация в крупном торгово-развлекательном центре Петрозаводска.
Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на место вызова, выяснили, что двое пьяных 22-летних посетителей торгового центра агрессивно отреагировали на замечание охранника.
Молодые люди угрожали и оскорбляли охранников.
Бойцы Росгвардии передали нарушителей порядка полицейским.
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