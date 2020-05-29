Около 1200 исследований на COVID-19 проведено в противотуберкулезном диспансере Карелии

С 6 мая в лаборатории Республиканского противотуберкулезного диспансера сделано более 1160 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минздраве Карелии.

С 29 мая в работу запущен еще один новый 4-модульный анализатор для выявления новой коронавирусной инфекции методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени.

Ежедневно лаборатория в круглосуточном режиме выполняет до 80 анализов от пациентов, которые по экстренным и срочным показаниям госпитализируются в стационары республики: Республиканский перинатальный центр, Больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую больницу им. В.А. Баранова и другие.

С начала работы в лаборатории были получены и положительные результаты мазков, подтвержденные затем в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Карелия. Полностью автоматизированный экспресс- метод выявления РНК коронавируса показал свою эффективность и специфичность.

В настоящее время ожидается поставка в лабораторию диспансера еще 2500 тестов для продолжения работы по диагностике COVID-19.

Напомним, медики пожаловались главе Карелии на большие сроки выполнения анализов на коронавирус.