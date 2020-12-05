Около 130 больных COVID-19 в Карелии находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находятся 128 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте", на 6 декабря в стационарах с коронавирусом находятся 734 жителя республики. Из них 599 – в состоянии средней тяжести, 128 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелобольных было 139 человек, а крайне тяжелых – 7.

Доля свободных мест в стационарах для больных коронавирусом составляет 22,3 %. Накануне этот показатель равнялся 22,0%.

Ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 18348. За сутки выявлено 473 новых случая COVID-19 в Карелии.