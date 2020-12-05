Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 18348

За минувшие сутки выявлено 473 новых случая COVID-19 в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из 473 заболевших – 447 человек, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 18 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии заразились COVID-19 в республике 18348 человек.

За сутки выздоровели еще 377 человек. С болезнью справились уже 11048.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2834,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1657,1 случая, по Северо-Западу – 2273,3.

Накануне коронавирусная инфекция была выявлена у 469 человек.