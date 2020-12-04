890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии передумал отправлять учеников 4-х классов на досрочные каникулы 10
04.12.2020 16:52
Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска 1
04.12.2020 17:37
Федеральные власти обратили внимание на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Карелии 10
04.12.2020 18:11
Следствие предъявило обвинение блогеру, который вел стрим с умершей подругой
04.12.2020 19:10
Власти Петрозаводска хотят снести "малоценный жилой фонд" ради новостроек 3
04.12.2020 16:08
Эксперт рассказал, когда банк может не вернуть деньги вкладчику 1
04.12.2020 21:05
Силовики предотвратили убийство известного юриста в День юриста
04.12.2020 21:30

От коронавируса в Карелии за сутки умерли еще три пациента

Новости. Общество
08:34, 05 Декабря 2020
фото: © Илья Тимин
Загрузка...

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с эпидемией.

В Центре паллиативной помощи скончалась жительница станции Шуйской 1938 года рождения, в Олонецкой центральной районной больнице – жительница деревни Рыпушкалицы 1943 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице - петрозаводчанка 1969 года рождения.

Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 469 человек. Из них 443 человека заболели. Симптомы средней тяжести имеют 64 пациента, 20 человек находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 409 человек.

Всего с начала эпидемии в Карелии выявлено 2757,5 случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 1637,5 случая, по Северо-Западу – 2226,7.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

04.12.2020 14:24
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Хотите как в Новокузнецке? 5
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 7
04.12.2020 12:53
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора 1
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»