От коронавируса в Карелии за сутки умерли еще три пациента

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с эпидемией.

В Центре паллиативной помощи скончалась жительница станции Шуйской 1938 года рождения, в Олонецкой центральной районной больнице – жительница деревни Рыпушкалицы 1943 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице - петрозаводчанка 1969 года рождения.

Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 469 человек. Из них 443 человека заболели. Симптомы средней тяжести имеют 64 пациента, 20 человек находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 409 человек.



Всего с начала эпидемии в Карелии выявлено 2757,5 случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 1637,5 случая, по Северо-Западу – 2226,7.