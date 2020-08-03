Около 20 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли на складе в Петрозаводске (ФОТО)

Карельская таможня изъяла из торгового оборота почти 20 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, в конце июля во время таможенного осмотра складских помещений одной из торговых организаций Петрозаводска был обнаружен контрафакт.





В одном из помещений таможенники обнаружили большое количество картонных коробок с табачными изделиями 18 известных иностранных и отечественных марок с признаками, вызывающими сомнение в их подлинности, а также отсутствием акцизных марок РФ.







Количество контрафактного товара составило 19 920 пачек. Вся продукция изъята.

Проводится проверка.