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Около 20 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли на складе в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:08, 04 Августа 2020
фото: © пресс-служба Карельской таможни
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Карельская таможня изъяла из торгового оборота почти 20 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, в конце июля во время таможенного осмотра складских помещений одной из торговых организаций Петрозаводска был обнаружен контрафакт.

В одном из помещений таможенники обнаружили большое количество картонных коробок с табачными изделиями 18 известных иностранных и отечественных марок с признаками, вызывающими сомнение в их подлинности, а также отсутствием акцизных марок РФ.


 
Количество контрафактного товара составило 19 920 пачек. Вся продукция изъята.

Проводится проверка.

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