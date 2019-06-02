Около 200 поисковиков будут искать останки бойцов в июне в двух районах Карелии

С 10 июня по 7 июля в Карелии пройдет межрегиональная Вахта Памяти "Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат".

Вахту Памяти "Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат" проведут на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района. Здесь планируется перенести выявленные госпитальные захоронения 32-й армии. Кроме того, поисковики будут работать на местах боевых действий в Пиндушском городском поселении Медвежьегорского района. На сегодняшний день свое участие в Вахте Памяти подтвердили 180 поисковиков из 8 регионов России, а также 90-й отдельный специальный поисковый батальон Минобороны России. Ожидается участие представителей из Финляндии. Церемония захоронения назначена на 27 июня на мемориале станции Раменцы, рассказал на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, в этом году наши поисковики будут работать в Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Суоярвском районах и в Петрозаводске. С июня по сентябрь 2019 года на территории республики планируется проведение семи межрегиональных Вахт Памяти. Так, в августе межрегиональные Вахты Памяти пройдут в Олонецком и Суоярвском районах. В рамках полевых экспедиций планируется поиск утраченных воинских захоронений, в том числе могил Героев Советского Союза, погибших на территории Карелии.

"Низкий поклон всем, кто занимается этим святым делом", - написал глава Карелии в "ВК".