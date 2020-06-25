Около 250 безработных жителей Карелии бесплатно освоили новые профессии

В этом году на обучение 348 человек из разных районов региона, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Закончившие обучение успешно освоили специальности электромонтеров, водителей категории "Д", продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, слесарей по ремонту автомобилей, электрогазосварщиков, получили подготовку по направлениям "управление муниципальными и государственными закупками", "современное кадровое делопроизводство".

Остальные граждане продолжают обучение по таким профессиям, как: водитель троллейбуса, машинист трелевочной машины, водители категорий "С" и "Е", учет складских операций, бухгалтер по зарплате, кассир, медик.

Весьма востребовано обучение не только в группах, но и индивидуально по запросу работодателей. На сегодняшний день по запросам работодателей обучаются 16 человек. Так, программе повышения квалификации "Сестринское дело в терапии" обучается безработная из Петрозаводска. По окончании обучения и практики женщина будет трудоустроена в ГБУЗ РК "БСМП".



Еще одна женщина из Петрозаводска проходит обучение по программе переподготовки "Логопедия" для трудоустройства в школу №39 Петрозаводска.



По запросу филиала Администрации Беломорканала двое безработных из Беломорского района завершили обучение по программе подготовки "Моторист судов внутреннего водного транспорта".

Напомним, в этом году на обучение безработных граждан выделено более 19,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с начала года около 140 безработных в Карелии открыли свое дело.