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Около 30 новых случаев ковидной инфекции выявлено в Карелии за последние сутки

Новости. Общество
08:56, 18 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число заболевших COVID-19 в республике на 18 августа составило 2752, сообщили в оперштабе РК

В республике зафиксировано 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 14, в Костомукше – 6, в Прионежском районе – 2 (поселок Пай и деревня Бесовец), в Пряжинском районе – 1 (поселок Эссойла), в Беломорске – 1, в Кеми – 1, в Кондопожском районе – 3 (Кондопога – 2, село Спасская Губа – 1).

Выздоровели еще 12 человек: в Петрозаводске – 5, в Лоухском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 3, в Сегежском районе – 1, в Прионежском районе – 1. Также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1986 человек.

С начала эпидемии в Карелии зарегистрировано 24 летальных исхода.

Проведено 131622 исследований (+901)

На самокарантине находятся 853 человек (-43 за сутки).

В обсерваторе никто не пребывает.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 448,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 632,2 случая, по Северо-Западу – 659,9.

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