Около тысячи сосен посадили на территории вырубки в Карелии

Молодой лес появился на неарендуемой территории на вырубке 2018 года, сообщили в Минприроды Карелии.

Представители предприятий сетевых энергетических компаний посадили около тысячи сосен в Суоярвском районе в рамках семинара-совещания по теме компенсационного лесовосстановления.

Перед посадкой сосны два трактора - форвардера с плугом дельта продемонстрировали подготовку почвы под создание лесных культур.





Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев провел инструктаж и показал, как правильно сажать молодые сосны.





Саженцы с закрытой корневой системой высаживали с помощью специальных труб, с открытой корневой системой с использованием меча Колесова.





Ранее комбинат в Карелии высадил более 29 тысяч сосен.