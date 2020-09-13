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Около тысячи сосен посадили на территории вырубки в Карелии

Новости. Общество
18:00, 14 Сентября 2020
фото: © Минприроды Карелии
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Молодой лес появился на неарендуемой территории на вырубке 2018 года, сообщили в Минприроды Карелии.

Представители предприятий сетевых энергетических компаний посадили около тысячи сосен в Суоярвском районе в рамках семинара-совещания по теме компенсационного лесовосстановления.

Перед посадкой сосны два трактора - форвардера с плугом дельта продемонстрировали подготовку почвы под создание лесных культур.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев провел инструктаж и показал, как правильно сажать молодые сосны.

Саженцы с закрытой корневой системой высаживали с помощью специальных труб, с открытой корневой системой с использованием меча Колесова.

Ранее комбинат в Карелии высадил более 29 тысяч сосен.

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