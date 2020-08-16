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Комбинат в Карелии высадил более 29 тысяч сосен

Новости. Общество
07:25, 17 Августа 2020
фото: правительство Карелии
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"Карельский окатыш" посадил саженцы сосны на территории Костомукшского лесничества площадью более 14 гектаров.

Новая лесопосадка расположена на вырубке западнее карьера Полвиярви. 29 тысяч саженцев высотой 10-12 см через посадочную трубу высадили в почву. Примерно через девять лет из них вырастут сосны размером в средний человеческий рост, а возраста спелости лес достигнет через 100 лет, пишут "Новости Костомукши".

Мероприятие проведено в рамках требования законодательства: предприятия, которым для деятельности требуется вырубка деревья, обязаны заниматься лесовосстановлением. Комбинат свои обязательства выполняет, уточняет издание со ссылкой на пресс-службу комбината.

Напомним, в рамках акции "Сад памяти" в республике высадили 167 тысяч саженцев сосны, ели, кедра, пихты и туи.

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