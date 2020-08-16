Комбинат в Карелии высадил более 29 тысяч сосен

"Карельский окатыш" посадил саженцы сосны на территории Костомукшского лесничества площадью более 14 гектаров.

Новая лесопосадка расположена на вырубке западнее карьера Полвиярви. 29 тысяч саженцев высотой 10-12 см через посадочную трубу высадили в почву. Примерно через девять лет из них вырастут сосны размером в средний человеческий рост, а возраста спелости лес достигнет через 100 лет, пишут "Новости Костомукши".

Мероприятие проведено в рамках требования законодательства: предприятия, которым для деятельности требуется вырубка деревья, обязаны заниматься лесовосстановлением. Комбинат свои обязательства выполняет, уточняет издание со ссылкой на пресс-службу комбината.

Напомним, в рамках акции "Сад памяти" в республике высадили 167 тысяч саженцев сосны, ели, кедра, пихты и туи.