Около 50 гектаров земли в Карелии засадили сеянцами (ФОТО)

В рамках акции "Сад памяти" в республике высадили 167 тысяч саженцев сосны, ели, кедра, пихты и туи, сообщили в Минприроды Карелии.

Общая площадь составила около 50 га.

Так, Питкярантское центральное лесничество провело акцию "Сад памяти" 22 мая, на площади 2,6 га высажено 5 тысяч сеянцев сосны.

Мероприятия прошли также в Медвежьегорском, Прионежском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском, Сегежском, Кондопожском, Костомукшском и Суоярвском лесничествах.

Посадка леса проводится с соблюдением противоэпидемических мер, всем участникам выдаются маски и перчатки.

Более 300 тысяч древесных и кустарниковых растений высадят во всех муниципальных районах и городских округах республики в Год памяти и славы в рамках международной акции "Сад памяти" в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в этом году в рамках нацпроекта "Экология" необходимо выполнить искусственное лесовосстановление на площади 6,5 тысячи га.