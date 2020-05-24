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Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

Новости. Общество
17:30, 24 Мая 2020
фото: © duma.gov.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.

В пятницу Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, сообщила, что ее выписали из больницы. Она рассказала, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, а в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.

"Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни", — отметила парламентарий.

При этом она перечислила симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных.

"Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня ее вообще не было. Покашливание, нос заложен", — заключила Пушкина, пишет РИА "Новости"

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Комментарии

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ua1nan
2020-05-24 19:05:28
А Валентина Николаевна выглядит заметно лучше.
ua1nan
2020-05-24 19:01:07
А Валентина Ивановна выглядит заметно лучше.
кир
2020-05-24 17:39:50
Как она достала своим пиаром. :)
Гость
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