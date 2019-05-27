ВИДЕО: Ольга Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение

Певица предложила Филиппу Киркорову выступить вместе на "Евровидении".

Артист по просьбе певицы получил за нее статуэтку на премии RU.TV. Ольга Бузова пояснила, что находится в туре, поэтому не смогла присутствовать на церемонии награждения в Москве. Она добавила, что очень ценит дружбу с Филиппом Киркоровым.

Бузова сделала артисту заманчивое предложение, пишет издание "Дни.ру".

"Ты, как и я, ничего и никого не боишься, идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты король, а я твоя королева. P.S. А по "Евровидению"... Может, там и презентуем наш дуэт?", - предложила Бузова.

Добавим, что Ольга получила награду за самый лучший и самый огромный фан-клуб.