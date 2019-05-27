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Новости. Общество
19:10, 27 Мая 2019
фото: globallookpress.com

ВИДЕО: Ольга Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение

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Певица предложила Филиппу Киркорову выступить вместе на "Евровидении".

Артист по просьбе певицы получил за нее статуэтку на премии RU.TV. Ольга Бузова пояснила, что находится в туре, поэтому не смогла присутствовать на церемонии награждения в Москве. Она добавила, что очень ценит дружбу с Филиппом Киркоровым.

Бузова сделала артисту заманчивое предложение, пишет издание "Дни.ру".

"Ты, как и я, ничего и никого не боишься, идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты король, а я твоя королева. P.S. А по "Евровидению"... Может, там и презентуем наш дуэт?", - предложила Бузова. 

Добавим, что Ольга получила награду за самый лучший и самый огромный фан-клуб.

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Пока я нахожусь в туре, в Москве вручают музыкальную премию от телеканала RuTV 🤗 @ru_tv Прихожу в гримерку и получаю такие приятные новости 🥰🥰🥰Какое счастье, что я победила в главной для любого артиста номинации - за самый лучший и самый огромный фан-клуб ❤🙏🏻Эта премия больше всего описывает любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное 🙏🏻Ведь сейчас в эру интернета и стримов, именно зритель выбирает и голосует, кто из артистов достоин всенародной любви и премии🔝🤩 Спасибо всем моим людям, что рядом и поддерживаете меня 🙏🏻Спасибо, что голосуете и слушаете мои песни на репите ❤ Спасибо, что ходите на мои концерты 💃Спасибо @ru_tv 🌸 И спасибо моему другу Филиппу Киркорову @fkirkorov, что получил эту награду за меня 💋 Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты, как и я, ничего и никого не боишься, и идёшь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король 👑, а я твоя 👸🏼 P. S. А по Евровидению... может там и презентуем наш дуэт? 🎤🎹 #моилюдивсегдасомной

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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