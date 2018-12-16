Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 16 Декабря 2018
фото: НТВ

Ольга Кабо обрела свое женское счастье только после 40-ка лет

Загрузка...

Известная российская актриса Ольга Кабо в 40 лет встретила мужчину своей мечты, в 44 снова стала мамой.

50-летняя Ольга Кабо в студии программы телеканала НТВ "Секрет на миллион" откровенно рассказала Лере Кудрявцевой о своей жизни. Актриса честно призналась, что сейчас у нее очень теплые отношения с ее бывшим мужем Эдуардом Василишиным, а все страсти "остались в начале века". У них общая дочь Татьяна.

Когда они познакомились, Эдуард был несвободен. Поняв, что он очень обеспеченный человек, Ольга сразу попросила, чтобы он не дарил ей подарков. И около года они продолжали просто общаться, видеться на ее спектаклях, а иногда ходили вместе в рестораны. В результате Эдуард развелся с первой женой, и с Ольгой они прожили четыре года, не оформляя отношений.
Первый муж хотел, чтобы Ольга оставила сцену и все свое время посвящала семье. И она на это пошла.

"Но в какой-то момент мне стало очень сложно без творчества, и мы с ним не договорились. Я, дав ему обещание не работать, не смогла его выполнить, и в какой-то момент я его попросила, чтобы он меня отпустил", - призналась Ольга Кабо.

Ольга рассказала, как сложились отношения ее дочери от первого брака с отчимом Николаем Разгуляевым. Вначале девочка обрадовалась тому, что в жизни ее мамы появился любимый мужчина. Но Николай пытался строго воспитывать Таню, и это приводило к столкновениям. Ольга Кабо постоянно пыталась их разнимать, но в итоге сдалась.

Теперь Ольга и Николай живут за городом, а Таня — в московской квартире. Причем дочь заслуженной артистки живет одна с 16 лет. Но при ней были водитель, домработница и даже повар.

С Николаем в этом году Ольга отметила девять лет совместной жизни. Впервые он увидел актрису на улице. Ольга улыбнулась ему, но прошла мимо. В итоге бизнесмен "инсценировал" их случайную встречу в ресторане, чтобы познакомиться. Николай быстро убедил актрису, что им вместе будет хорошо и что они должны быть вместе.

Ольга Кабо: "Я подчинилась этому мужскому напору. Он красиво ухаживал, предложение мне сделал в Риме".

Они поднялись на смотровую площадку, где Николай сказал ей: "Вот видишь Кабо, Рим у твоих ног, и я хочу, чтобы моя жизнь тоже была у твоих ног и принадлежала тебе", пишут на сайте НТВ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
10.12.2018, 15:05
В Петрозаводске один из начальников полиции уволился после истории с "маньяком"
09.12.2018, 10:26
ВИДЕО: На Чапаева сбили пешехода, жесткие кадры

Аналитика

14.12.2018 14:37
Тема недели
Карелия на грани срыва 7
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались? 1
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 4
12.12.2018 09:14
Вся аналитика

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 6
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
14.12.2018 12:02
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»