Ольга Кабо обрела свое женское счастье только после 40-ка лет

Известная российская актриса Ольга Кабо в 40 лет встретила мужчину своей мечты, в 44 снова стала мамой.

50-летняя Ольга Кабо в студии программы телеканала НТВ "Секрет на миллион" откровенно рассказала Лере Кудрявцевой о своей жизни. Актриса честно призналась, что сейчас у нее очень теплые отношения с ее бывшим мужем Эдуардом Василишиным, а все страсти "остались в начале века". У них общая дочь Татьяна.

Когда они познакомились, Эдуард был несвободен. Поняв, что он очень обеспеченный человек, Ольга сразу попросила, чтобы он не дарил ей подарков. И около года они продолжали просто общаться, видеться на ее спектаклях, а иногда ходили вместе в рестораны. В результате Эдуард развелся с первой женой, и с Ольгой они прожили четыре года, не оформляя отношений.

Первый муж хотел, чтобы Ольга оставила сцену и все свое время посвящала семье. И она на это пошла.

"Но в какой-то момент мне стало очень сложно без творчества, и мы с ним не договорились. Я, дав ему обещание не работать, не смогла его выполнить, и в какой-то момент я его попросила, чтобы он меня отпустил", - призналась Ольга Кабо.

Ольга рассказала, как сложились отношения ее дочери от первого брака с отчимом Николаем Разгуляевым. Вначале девочка обрадовалась тому, что в жизни ее мамы появился любимый мужчина. Но Николай пытался строго воспитывать Таню, и это приводило к столкновениям. Ольга Кабо постоянно пыталась их разнимать, но в итоге сдалась.

Теперь Ольга и Николай живут за городом, а Таня — в московской квартире. Причем дочь заслуженной артистки живет одна с 16 лет. Но при ней были водитель, домработница и даже повар.

С Николаем в этом году Ольга отметила девять лет совместной жизни. Впервые он увидел актрису на улице. Ольга улыбнулась ему, но прошла мимо. В итоге бизнесмен "инсценировал" их случайную встречу в ресторане, чтобы познакомиться. Николай быстро убедил актрису, что им вместе будет хорошо и что они должны быть вместе.

Ольга Кабо: "Я подчинилась этому мужскому напору. Он красиво ухаживал, предложение мне сделал в Риме".

Они поднялись на смотровую площадку, где Николай сказал ей: "Вот видишь Кабо, Рим у твоих ног, и я хочу, чтобы моя жизнь тоже была у твоих ног и принадлежала тебе", пишут на сайте НТВ.