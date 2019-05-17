Ольга Серябкина показала прелести в пещере

Артистка порадовала поклонников пикантными снимками.

Артистка постоянно радует поклонников пикантными снимками. В Instagram-аккаунте знаменитости множество откровенных фото в купальнике и нижнем белье. Последний опубликованный пост Ольги Серябкиной не стал исключением, пишет издание "Дни.ру".

Знаменитость позирует под сводом пещеры, из корой открывается роскошный вид на море. Ольга облачена в слитный купальник, который не оставляет простора для воображения. Разрезы ее наряда по бокам открывают взору любопытных глаз часть ее груди.

Серябкина предложила подписчикам на выбор несколько разных ракурсов.