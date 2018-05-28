Олигарх попросил правительство поднять энерготарифы для населения

Группа En+ Олега Дерипаски, подпавшая под санкции США, попросила правительство о льготах на энергорынке.

Как сообщает "Коммерсантъ", в списке предлагаемых мер поддержки — повышение тарифов для населения.

Так, в Иркутской области En+ хочет поднять энерготарифы, а также повысить предельный уровень платежей за ЖКХ, увеличив тариф на тепло и горячую воду на 1%. Компания объясняет это тем, что платежи за электроэнергию в регионе самые низкие по России.

Кроме того, En+ просит избавить "Русал" от платежей по договорам на поставку мощности и надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири компания просит снизить объем регулируемых договоров с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности.

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