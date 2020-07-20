Олимпийское училище в Карелии набирает хоккеистов со всей России

На просмотровые сборы в Училище олимпийского резерва в Кондопоге приедут 120 молодых хоккеистов из 22 регионов страны.

С 20 июля по 1 августа в федеральном Училище олимпийского резерва в Кондопоге пройдут просмотровые сборы, которые соберут спортсменов в возрасте от 16 до 20 лет из Карелии (Петрозаводска, Кондопоги и Пудожа), Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Свердловской области, Татарстана, Башкортостана, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов России. Многие претенденты уже успели поиграть в крупных профессиональных клубах, таких как "Ак Барс", "Нефтехимик", "Спартак", "Динамо", "Русь", "Сибирь" и других, сообщается на сайте правительства республики.

Для спортсменов разработана программа тренировок, включающая в себя занятия на льду, в тренажерном зале и зале игровых видов спорта. По итогам просмотровых сборов и экзаменов, которые запланированы на конец августа, будет осуществляться отбор абитуриентов для поступления в училище с целью получения среднего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта.

12 лучших спортсменов будут отобраны в команду училища ХК "ГУОР Карелия" для участия в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2020/2021. Еще 28 хоккеистов войдут в резерв и могут быть переведены в состав основной команды в случае спортивных успехов.

"Главное отличие приемной кампании этого года – наличие 50 бюджетных мест. Помимо хоккеистов, в 2020/2021 учебном году мы принимаем также 10 спортсменов по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, тхэквондо и самбо, - рассказал директор федерального Училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов. – Что касается хоккея, то по сравнению с прошлым годом в два раза увеличился конкурс на попадание в хоккейную команду "ГУОР Карелия", которая в этом сезоне вновь будет играть в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. На одно место в команде претендуют примерно 10 человек".

С 3 августа по 13 сентября спортсменов ждут тренировочные сборы и предсезонная подготовка. После этого команда студентов "ГУОР Карелия" планирует принять участие в регулярном Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

Со следующего учебного года в Олимпийском училище будут также готовить специалистов по регби-7 и керлингу.

Ранее сообщалось, государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге заключило соглашение о сотрудничестве с Федерацией керлинга России.