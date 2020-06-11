В Карелии может появиться бассейн, гостиница и хоккейная площадка для спортсменов

Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге заключило соглашение о сотрудничестве с Федерацией керлинга России, сообщили в правительстве Карелии.

Целью соглашения является создание условий и материально-технической базы для развития керлинга в Карелии, а также открытия отделения по этому виду спорта в Училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Базой для развития этого вида спорта в Кондопоге должно стать на данный момент недостроенное здание на улице Строительной. Планируется, что помимо керлинговой дорожки там появится хоккейная площадка, а также медико-восстановительный центр с бассейном и гостиничный комплекс.



Проведенная независимая экспертиза дала положительное заключение о возможности завершения строительства этого объекта.

Ранее сообщалось, что власти Карелии хотят получить права собственности на стадион "Локомотив".