Власти Карелии хотят получить права собственности на стадион "Локомотив"

Спортивную инфраструктуру стадиона в Петрозаводске планируется модернизировать, сообщили в Минспорта Карелии.

С 2019 года правительство Карелии проводит переговоры с Министерством транспорта РФ о возможностях передачи земельного участка, на котором располагается стадион "Локомотив", в республиканскую собственность.

Если получится это реализовать, то стадион модернизируют за счет федерального проекта "Спорт – норма жизни" и внебюджетных средств.

Кроме того, рассматривается вопрос предоставления учащимся образовательного учреждения на льготных условиях стадиона "Спартак".



Данный земельный участок не будет использоваться под жилую застройку.

Напомним, спортивные объекты в Карелии возобновили работу 29 мая.