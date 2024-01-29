Жители отдаленного района Петрозаводска обвинили подрядчика в складировании снега на стадионе

Стадион в Соломенном завален убранным в городе снегом.
Как сообщили в паблике «ТОС Соломенное», 31 января подрядчик по уборке Петрозаводска, кондопожское ДРСУ, снова вывез на стадион 10 КамАЗов снега вместе с мусором.
«Об этом было сообщено в администрацию, где сильно удивились тому, что продолжает делать ДРСУ, так как им запрещено туда вывозить снег. Обещали принять меры, а по весне заставить подрядчика убрать мусор», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 2 февраля подрядчик собирался убирать снег сразу в нескольких районах столицы Карелии.
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