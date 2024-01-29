Снег в ночь на пятницу готовятся убирать сразу в нескольких районах Петрозаводска

В ГИБДД перечислили улицы, где не стоит оставлять автомобили.

Об очередной уборке снега с дорог Петрозаводска предупредили в Госавтоинспекции города.

В ночь с четверга на пятницу, 2 февраля, планируется вывоз снега с улиц Мерецкова и Красноармейской, а также снегоуборочные работы на улице Казарменской, нечетной стороне улиц Ровио и Древлянка, в районе дома № 22 по улице Интернационалистов.

В ГИБДД попросили водителей не парковать автомобили на этих участках дорог.