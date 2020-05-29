Фитнес-центры открываются в Карелии после карантина

Спортивные объекты возобновляют работу, сообщил глава Карелии.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о продолжении поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.

"С 29 мая разрешается работа фитнес-центров, тренажерных залов и другие спортобъектов. Но есть ограничение – посетителей должно быть не более 50 процентов от максимальной пропускной способности зала. Конечно, обязательно соблюдение профилактических мер: социальная дистанция, использование масок и перчаток во время контактов с другими людьми, например, инструктора и занимающегося. А вот бассейны пока остаются закрытыми", - пишет Артур Парфенчиков.

Еще одно послабление - в маленьких населенных пунктах, численностью до 500 человек, пожилые жители теперь могут посещать магазины в любое время.

"Для них ограничение, установленное в больших городах (с 9 до 11 часов), не действует", - пишет глава Карелии.

Напомним, с сегодняшнего дня автобусы начнут ходить во всех районах республики, за исключением Олонца.