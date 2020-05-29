Общественный транспорт возобновляет работу в Карелии

С сегодняшнего дня автобусы начнут ходить во всех районах республики, за исключением Олонца.

С 30 мая возобновляется работа общественного транспорта (автобусов вместимостью 18 и более посадочных мест) на территории всей Карелии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подписав соответствующее распоряжение.

"Исключение – Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно", - пишет глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Согласно распоряжению руководителя региона к 1 августа на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах перевозчики должны обеспечить пассажирам возможность оплатить проезд бесконтактным способом.

Ранее стало известно, что в Карелии запускают дополнительные пригородные поезда.