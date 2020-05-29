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В Карелии запускают дополнительные пригородные поезда

Новости. Общество
10:00, 30 Мая 2020
фото: © train-photo.ru
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С 1 июня начинают ходить пригородные поезда по летнему расписанию.

По сообщению "Северо-Западной пригородной пассажирской компании", на период летних перевозок с 1 июня 2020 года будут назначены следующие пригородные поезда:

- № 6372/6371 Петрозаводск – Медвежья Гора – Петрозаводск;

- № 6373/6374 Петрозаводск – Свирь – Петрозаводск;

- № 6673/6674 Лоухи – Полярный Круг – Лоухи (кроме воскресенья);

- № 6622/6621 Кемь – Лоухи – Кемь (с 1 июня по 30 сентября 2020 г. – вторник, четверг, воскресенье, с 1 октября 2020г. – вторник, четверг, пятница).

С 1 июня по 30 сентября 2020 года:

 - № 6375/6376 Петрозаводск – Свирь - Петрозаводск (по субботам, воскресеньям);

- № 6377/6378 Петрозаводск – Медвежья Гора - Петрозаводск (по субботам и воскресеньям);

- № 6631 Кемь – Идель (по пятницам, воскресеньям);

- № 6633 Идель – Медвежья Гора (по пятницам, воскресеньям);

- № 6632 Идель – Кемь (по субботам, понедельникам);

- № 6634 Медвежья Гора – Идель (по субботам, понедельникам).

С 4 июня 2020 года:

- № 6451/6452 Кузнечное – Сортавала – Кузнечное (вторник, четверг);

- № 6457/6458 Кузнечное – Сортавала – Кузнечное (вторник, четверг, пятница, воскресенье).

Ранее власти Карелии заявили, что не намерены восстанавливать движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное до отмены карантинных мер.

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