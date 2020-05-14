Власти Карелии не намерены восстанавливать движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное до отмены карантинных мер

Жителям карельского Приладожья придется обходится без общественного транспорта.

Власти Карелии не намерены восстанавливать движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное до отмены ограничительных мер, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме заместителя министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Виталия Спиридонова известному гражданскому активисту из Сортавалы Александру Талья. По словам Спиридонова, движение пригородного поезда между Карелией и Ленинградской областью было прекращено, поскольку общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции.

Напомним, жители карельского Приладожья начали сбор подписей под обращением к главе республики Артуру Парфенчикову с требованием восстановить рейсы поезда Сортавала-Кузнечное, который был единственным доступным транспортом в Северном Приладожье. Как говорится в обращении, такая карантинная мера выглядит странно на фоне железнодорожного сообщения Петрозаводска с Москвой и Санкт-Петербургом, которое осуществляется через приладожский город Сортавала.

Авторы петиции особо отметили, что в карельском Приладожье есть поселки, где не организован завоз продуктов. Местные жители вынуждены идти за едой по железнодорожным путям в соседние населенные пункты.