Жители карельского Приладожья требуют восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное

Движение поезда между Карелией и Ленинградской областью отменено из-за угрозы распространения коронавируса.

Жители карельского Приладожья начали сбор подписей под обращением к главе республики Артуру Парфенчикову с требованием восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное, которое было отменено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как говорится в обращении, такая карантинная мера выглядит странно на фоне железнодорожного сообщения Петрозаводска с Москвой и Санкт-Петербургом, которое осуществляется через приладожский город Сортавала.

"Это единственный доступный транспорт в Приладожье! – напомнил губернатору автор петиции, известный гражданский активист из Сортавалы Александр Талья. – Мне кажется, у вас нет полномочий запретить людям навещать, например, одиноко проживающих пожилых родителей без введения официального режима чрезвычайной ситуации. Много людей, особенно в Лахденпохском районе, работают на предприятиях, продолжающих функционировать при режиме введенных ограничений. Кто им возместит поездки на такси (единственный доступный в Карелии вид транспорта, согласно вашему распоряжению) к месту работы? "

Как отмечается в обращении к главе республики, в карельском Приладожье есть поселки, где не организован завоз продуктов. Местные жители вынуждены идти за едой по железнодорожным путям в соседние населенные пункты.