Омбудсмен Карелии посетил Дмитриева в СИЗО после жалоб на давление со стороны сокамерников

Уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов в среду посетил обвиняемого в сексуальном насилии Юрия Дмитриева, который пожаловался на угрозы сокамерников "опустить" его в СИЗО.

"Вчера я посетил Дмитриева в СИЗО. Он рассказал, что было давление со стороны элементов. Мы говорили в присутствии одного руководителя следственного изолятора. Дмитриев рассказал, что было, да, психологическое давление. Я сам не стану об этом (о причинах) говорить, потому что он не написал. Если обращение поступит напрямую, тогда я смогу говорить. Я сказал, если вы считаете, что ваши права нарушены… А он говорит, нет, на тот период было, но отреагировали, его перевели в другую камеру, и вопрос снят", - рассказал "Столице на Онего" Александр Шарапов.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева заявил, что Дмитриева принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. В противном случае угрожали "опустить" его.

"Я должен сказать, то, что Ануфриев сказал, можно принимать за чистую монету, потому что он персонально получает информацию из первых уст. Он говорит, что психологическое давление на него оказывали, я не спрашиваю, каким образом и кто. Меня не интересовала сама причина – а кем нарушены в отношении него его права", - добавил Шарапов.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.