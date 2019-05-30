Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:00, 30 Мая 2019
фото: Столица на Онего

Омбудсмен Карелии посетил Дмитриева в СИЗО после жалоб на давление со стороны сокамерников

Загрузка...

Уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов в среду посетил обвиняемого в сексуальном насилии Юрия Дмитриева, который пожаловался на угрозы сокамерников "опустить" его в СИЗО.

"Вчера я посетил Дмитриева в СИЗО. Он рассказал, что было давление со стороны элементов. Мы говорили в присутствии одного руководителя следственного изолятора. Дмитриев рассказал, что было, да, психологическое давление. Я сам не стану об этом (о причинах) говорить, потому что он не написал. Если обращение поступит напрямую, тогда я смогу говорить. Я сказал, если вы считаете, что ваши права нарушены… А он говорит, нет, на тот период было, но отреагировали, его перевели в другую камеру, и вопрос снят", - рассказал "Столице на Онего" Александр Шарапов.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева заявил, что Дмитриева принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. В противном случае угрожали "опустить" его.

"Я должен сказать, то, что Ануфриев сказал, можно принимать за чистую монету, потому что он персонально получает информацию из первых уст. Он говорит, что психологическое давление на него оказывали, я не спрашиваю, каким образом и кто. Меня не интересовала сама причина – а кем нарушены в отношении него его права", - добавил Шарапов.   

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-05-30 10:58:27
Дело ясное , что дело тёмное :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Аналитика

29.05.2019 11:52
Обществоведение
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 3
29.05.2019 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 12
28.05.2019 09:40
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" предлагает качественные и доступные квартиры в Sky Tower
27.05.2019 11:56
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Автограф президента 3
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Перемен, мы ждем перемен 7
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
28.05.2019 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»