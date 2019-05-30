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Новости. Происшествия
09:08, 30 Мая 2019
фото: Сергей Маркелов / 7х7

Сокамерники угрожали "опустить" Дмитриева в СИЗО Петрозаводска, заявил адвокат

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Адвокат лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева заявил о давлении на подзащитного в СИЗО.

Главу карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев на вечере в поддержку краеведа, - пишет "Коммерсантъ".

По словам адвоката, давление со стороны сокамерников продолжалось четыре дня, но после ультиматума, поставленного арестантом руководству изолятора, он был переведен в другую камеру.

"Ранее в СИЗО все было нормально, но в конце апреля появилась информация о том, что Дмитриева пытаются насильственно склонить к явке с повинной", — пояснил Ануфриев.

Согласно его рассказу, давление шло со стороны сокамерников, которые, по словам адвоката, обещали "опустить" Юрия Дмитриева, если он не выполнит их требований.

"Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом. После этого он был переведен в другую камеру", — сказал Ануфриев.

Адвокат добавил, что рассказал о происходящем уполномоченному по правам человека в Республике Карелия. Последний раз он видел подзащитного 10 мая и снова приедет к нему в Петрозаводск в четверг, 30 мая.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

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